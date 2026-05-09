खाद वितरण में बड़ा बदलाव, अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही मिलेगा उर्वरक, ऑनलाइन अपडेट होगा पूरा रिकॉर्ड

ऋणी किसान अपनी सहकारी समिति या चॉइस सेंटर के माध्यम से पंजीयन करवा पाएंगे। अऋणी किसान केवल चॉइस सेंटर के माध्यम से पंजीयन करवाएंगे। आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के माध्यम से वहां बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) या ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी होगी। पंजीयन के बाद किसान का डेटा सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और वह खाद लेने के लिए पात्र हो जाएगा। पंजीयन हो जाने के बाद बार-बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। किसान की जितनी जमीन होगी। उतनी ही मात्रा में खाद दी जाएगी। जमीन का विवरण भुइयां पोर्टल और एग्रीस्टैक से जोड़ दिया गया है।