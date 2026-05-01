ISRO YUVIKA 2026: कोरबा के सार्थक का इसरो में चयन, 11 से 22 मई तक ट्रेनिंग, नौवीं से ही शुरू की थी तैयारी

इस अवसर पर पीएमश्री एकलव्य आवासीय विद्यालय छुरी के प्राचार्य असद अहमद ने बताया कि विद्यालय के छात्र सार्थक का चयन पूरे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि युविका कार्यक्रम में देशभर के बच्चों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा के साथ-साथ पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के आधार पर समग्र मेरिट सूची तैयार की जाती है। हमारे विद्यालय से 10 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से सार्थक अकेला चयनित हुआ है।