Balco Plant Accident: BALCO प्लांट में फिर बड़ा हादसा, ग्राइंडर मशीन से श्रमिक की उंगलियां कटी, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, टाउनशिप विभाग में कार्यरत श्रमिक गणेश राम रविवार को अपने नियमित कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से उनके हाथ की तीन उंगलियाँ कट गईं। प्रत्यक्षदर्शियों और सहकर्मियों का आरोप है कि हादसे के समय गणेश राम को बिना सुरक्षा उपकरण—विशेष रूप से सेफ्टी ग्लव्स—के काम कराया जा रहा था। यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता, तो इस गंभीर दुर्घटना से बचा जा सकता था।