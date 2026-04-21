अब मजदूरों को मिलेगा ज्यादा पैसा, अलग-अलग काम के हिसाब से तय हुआ वेतन, कलेक्टर ने नए आदेश किया जारी

CG Workers Salary Hike: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए नया वेतन निर्धारण आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी यह आदेश 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा, जिसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है।