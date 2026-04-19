CG Accident News: बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा! ड्राइवर को झपकी लेना पड़ा भारी, जिंदा जला चालक

CG Accident News: बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा! ड्राइवर को झपकी लेना पड़ा भारी, जिंदा जला चालक(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें ट्राला चालक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा समलपुरी ब्रिज के पास सकरी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से जा टकराया।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्राला चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सामने चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे के तुरंत बाद ट्राला में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान झारखंड निवासी अरविंद भारद्वाज के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया।
हादसे के बाद कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने का काम शुरू किया, ताकि आवागमन सुचारू रूप से बहाल किया जा सके।
एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह चालक को आई झपकी प्रतीत हो रही है। सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लंबी दूरी तय करने वाले चालकों की कार्य स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि थकान और नींद के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए सख्त नियम और जागरूकता जरूरी है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। खासकर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
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