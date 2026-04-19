CG Accident News: बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा! ड्राइवर को झपकी लेना पड़ा भारी, जिंदा जला चालक

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें ट्राला चालक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा समलपुरी ब्रिज के पास सकरी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से जा टकराया।