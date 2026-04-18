CG Suicide Attempt: बीच सड़क युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, घटना से मची अफरा-तफरी

पेट्रोल डालकर लगाई आग (photo source- Patrika)
CG Suicide Attempt: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से सामने आई यह घटना हर किसी को झकझोर देने वाली है। एक युवक ने बीच सड़क पर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से उसकी जान बचाई जा सकी, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस गया है।
यह मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने अचानक सड़क किनारे अपनी बाइक रोकी और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने आग लगा ली। देखते ही देखते आग की लपटों ने उसे घेर लिया और वह दर्द से तड़पते हुए सड़क पर गिर पड़ा।
इस घटना के दो अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पहले फुटेज में युवक एक पेट्रोल पंप से डिब्बे में पेट्रोल भरवाते हुए नजर आता है। वहीं दूसरे फुटेज में वह सुनसान जगह पर बाइक रोककर खुद पर पेट्रोल डालता है और आग लगा लेता है। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला और भी चर्चा में आ गया है।
घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए दौड़कर युवक के शरीर पर लगी आग बुझाई। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और हिम्मत ने युवक की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।
जानकारी के अनुसार, युवक करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गया है। उसे तत्काल बिलासपुर के सिम्स (SIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
घायल युवक की पहचान मनजीत जायसवाल के रूप में हुई है, जो पौसरी गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही उसके परिवार और गांव में मातम जैसा माहौल है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए युवक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम को खंगाला जा रहा है।
यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक या व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों की ओर भी इशारा करती है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी, जिसने युवक को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया—यह सवाल अब जांच का विषय है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग