CG Suicide Attempt: बीच सड़क युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, घटना से मची अफरा-तफरी

घायल युवक की पहचान मनजीत जायसवाल के रूप में हुई है, जो पौसरी गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही उसके परिवार और गांव में मातम जैसा माहौल है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए युवक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम को खंगाला जा रहा है।