Congress Protest: गैस-पेट्रोल की महंगाई पर फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध

छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फुलोदेवी नेताम के आदेश और बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश पर मंगलवार को संजय मार्केट में बस्तर जिला महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। जिला महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष लता निषाद के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाते हुए घरेलू गैस, कमर्शियल गैस और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की।