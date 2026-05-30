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सड़क सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा: परिवहन मंत्री ने ‘इको भारत स्मार्ट क्यूआर स्टिकर’ शुरू करने के दिए निर्देश

Major Boost to Road Safety: Transport Minister Directs Launch of ‘Eco Bharat Smart QR Sticker’ इस रणनीतिक बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और "गोल्डन ऑवर" के दौरान पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक, तकनीक-आधारित समाधानों पर विचार-विमर्श करना था।

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जगदलपुर

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Shaikh Tayyab

May 30, 2026

eco bharat

जगदलपुर। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इको भारत (Eco Bharat) की टीम ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के आधिकारिक आवास पर उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

​इस रणनीतिक बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और "गोल्डन ऑवर" (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जब तुरंत इलाज मिलने से जान बचने की सबसे अधिक संभावना होती है) के दौरान पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक, तकनीक-आधारित समाधानों पर विचार-विमर्श करना था।

​इस विस्तृत बातचीत के दौरान, इको भारत की टीम ने अपना अभिनव समाधान: "इको भारत स्मार्ट क्यूआर स्टिकर" (Eco Bharat Smart QR Sticker) प्रस्तुत किया। वाहनों पर सीधे लगाए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए ये प्राइवेसी-केंद्रित (गोपनीयता का ध्यान रखने वाले) स्मार्ट स्टिकर किसी दुर्घटना की स्थिति में आस-पास मौजूद लोगों या आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा देते हैं। केवल एक स्कैन से वाहन मालिक के नामांकित आपातकालीन संपर्कों को तुरंत अलर्ट चला जाता है और आपातकालीन चिकित्सा व लॉजिस्टिक सेवाओं को सटीक लोकेशन डेटा मिल जाता है—और यह सब व्यक्तिगत संपर्क नंबरों को पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखते हुए होता है।

​इस तकनीक की जीवन रक्षक क्षमता को पहचानते हुए परिवहन मंत्री ने चल रहे 'इको भारत सड़क सुरक्षा अभियान' के तहत इस पहल की अत्यधिक सराहना की। त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए, मंत्री दयाशंकर सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्यूआर स्टिकर प्रणाली को लागू करने की दिशा में तुरंत, सकारात्मक और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

​बैठक के बाद बात करते हुए, इको भारत के संस्थापक संपत सारस्वत बामनवाली ने सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति मंत्री के संवेदनशील, सक्रिय और तकनीक-अग्रणी दृष्टिकोण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। संगठन ने उत्तर प्रदेश की सड़कों और राजमार्गों को सुरक्षित, स्मार्ट और दुर्घटना-मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी गहरी प्रतिबद्धता को दोहराया।

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संबंधित विषय:

जननी सुरक्षा योजना

Updated on:

30 May 2026 09:33 pm

Published on:

30 May 2026 09:31 pm

Hindi News / News Bulletin / सड़क सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा: परिवहन मंत्री ने ‘इको भारत स्मार्ट क्यूआर स्टिकर’ शुरू करने के दिए निर्देश

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