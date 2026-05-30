सड़क सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा: परिवहन मंत्री ने ‘इको भारत स्मार्ट क्यूआर स्टिकर’ शुरू करने के दिए निर्देश

​इस विस्तृत बातचीत के दौरान, इको भारत की टीम ने अपना अभिनव समाधान: "इको भारत स्मार्ट क्यूआर स्टिकर" (Eco Bharat Smart QR Sticker) प्रस्तुत किया। वाहनों पर सीधे लगाए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए ये प्राइवेसी-केंद्रित (गोपनीयता का ध्यान रखने वाले) स्मार्ट स्टिकर किसी दुर्घटना की स्थिति में आस-पास मौजूद लोगों या आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा देते हैं। केवल एक स्कैन से वाहन मालिक के नामांकित आपातकालीन संपर्कों को तुरंत अलर्ट चला जाता है और आपातकालीन चिकित्सा व लॉजिस्टिक सेवाओं को सटीक लोकेशन डेटा मिल जाता है—और यह सब व्यक्तिगत संपर्क नंबरों को पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखते हुए होता है।