मुंबई-अहमदाबाद के बीच 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद. पालनपुर. उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में समदड़ी-लूणी रेलखंड के दूदिया–दुंदाड़ा स्टेशनों के बीच रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

जानकारी के अनुसार, 31 मई एवं 7 जून को भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस ट्रेन नं. 14893 भगत की कोठी-समदड़ी के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी तथा यह ट्रेन केवल समदड़ी से पालनपुर के बीच संचालित की जाएगी।

31 मई एवं 7 जून को साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन नं. 20486 अपने निर्धारित मार्ग महेसाणा-भीलड़ी-लूणी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग महेसाणा-मारवाड़ जंक्शन-लूणी के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन ऊंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सुमेरपुर जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़ जंक्शन एवं पाली मारवाड़ स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

31 मई एवं 7 जून को जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नं. 20485 अपने निर्धारित मार्ग लूणी-भीलड़ी-महेसाणा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग लूणी-मारवाड़ जंक्शन-महेसाणा के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, सुमेरपुर जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, सिद्धपुर एवं ऊंझा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।