Ahmedabad: शहर में ऑटो रिक्शा में सफर करना हुआ महंगा, चालकों ने खुद बढ़ाया किराया

अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के अध्यक्ष विजय मकवाणा ने बताया कि ऑटो चालकों ने यह कदम आए दिन हो रही सीएनजी के दामों में वृद्धि, दूध, पेट्रोल, डीजल व अन्य जीवन जरूरी वस्तुओं के दामों के बढ़ने के चलते उठाया है। स्थिति यह है कि आज सीएनजी प्रति किलोग्राम की कीमत 88 रुपए को पार कर गई है। एक ऑटो चालक दिन में पांच से छह किलो गैस उपयोग करता है तो उसे दैनिक 50 रुपए का घाटा हो रहा है। इसे देखते हुए एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि ऑटो का न्यूनतम किराया शुक्रवार से 20 रुपए की जगह 30 रुपए और प्रति किलोमीटर 15 की जगह 20 रुपए वसूल किया जाए। इस बढ़े हुए किराए को यात्रियों से झगड़ा किए बिना वसूलने की शुरूआत कर दी है। इस किराया वृद्धि की मांग का प्रस्ताव राज्य सरकार को एक महीने पहले ही दिया जा चुका है। प्रस्ताव देने के बाद से सीएनजी के दाम में चार रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई है।