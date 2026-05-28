28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: सिविल अस्पताल में गुप्त अंगदान, तीन को मिला नया जीवन

अस्पताल की काउंसिलिंग टीम ने परिवार को अंगदान का महत्व समझाया। परिवार ने अपनी पहचान छिपाकर गुप्तदान का मार्ग चुना और समाज के सामने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। यह महिला पिछले दिनों से बीमारी के चलते यहां भर्ती की गई थी, लेकिन काफी उपचार के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

May 28, 2026

Organ Donation At Civil Hospital, Ahmedabad

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अंगदाताओं का स्मरण कक्ष।

Ahmedabad कहते हैं कि गुप्तदान सबसे बड़ा दान होता है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ऐसा ही एक भावुक और प्रेरणादायी मामला सामने आया है। इसके तहत सिविल अस्पताल के आइसीयू में भर्ती उत्तर गुजरात की एक 31 वर्षीय महिला के बुधवार को ब्रेनडेड घोषित होने के बाद, उनके परिजनों ने अंगदान का प्रेरणादायी निर्णय किया।

हालांकि उन्होंने महिला के अंगों का गुप्त दान किया है।युवावस्था में बेटी को खोने का गहरा दुख झेल रहे परिवार ने दुख की कठिन घड़ी में भी बड़ा दिल दिखाया। अस्पताल की काउंसिलिंग टीम ने परिवार को अंगदान का महत्व समझाया। परिवार ने अपनी पहचान छिपाकर गुप्तदान का मार्ग चुना और समाज के सामने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। यह महिला पिछले दिनों से बीमारी के चलते यहां भर्ती की गई थी, लेकिन काफी उपचार के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जिससे बुधवार को उसे ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया।

ब्रेनडेड महिला के दान किए गए लिवर, दो किडनी

दान में मिले अंग जरूरतमंद मरीजों के लिए सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित किडनी अस्पताल में ले जाए गए हैं। जहां लंबे समय से अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे तीन गंभीर मरीजों में सफल इन अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। ऐसे में एक परिवार के साहसिक निर्णय ने तीन जिंदगियों में नई रोशनी भर दी है।

अंगदान को लेकर लगातार जागरूक हो रहे हैं लोग

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि सिविल अस्पताल अब पश्चिम भारत का प्रमुख अंगदान केंद्र बन चुका है। अब तक यहां कुल 241 अंगदाताओं से 797 अंग और 238 पेशियां प्राप्त हुई हैं। इसमें 445 किडनी, 215 लीवर, 76 हृदय, 34 फेफड़े, 19 स्वादुपिंड, 6 हाथ, 2 छोटे आंत, 194 नेत्र और 44 त्वचा शामिल हैं। इस प्रकार अस्पताल ने कुल 1,035 अंग-पेशियों का दान प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

मानवता का उदाहरण

डॉ. जोशी के अनुसार अंगदान महादान है। दाता परिवारों के सहयोग से सैकड़ों पीड़ित मरीजों के जीवन में उजाला लाया जा सका। इस तरह की घटना न केवल चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देती है कि दुख के क्षणों में भी यदि हम दूसरों के जीवन को बचाने का संकल्प लें, तो वह सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा दान बन जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 May 2026 11:13 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: सिविल अस्पताल में गुप्त अंगदान, तीन को मिला नया जीवन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

बंगाल की पिछली सरकार में होती थी घुसपैठ, हमारी सरकार आते ही खुद लौटने लगे घुसपैठिए: शाह

Union Home Minister Amit Shah
अहमदाबाद

Ahmedabad: किराए पर टैक्सी कर चोरी करने जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad zone 5 lcb
अहमदाबाद

Ahmedabad: मित्रता का प्रस्ताव ठुकराने पर आरोपी ने सोशल मीडिया पर युवती को किया शर्मशार, दिल्ली से गिरफ्तार

Cyber crime branch
अहमदाबाद

कांगो से आए युवक में इबोला की आशंका, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती

Ebola
राष्ट्रीय

कांगो से आए युवक में इबोला की आशंका, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती

Ahmedabad Civil hospital
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.