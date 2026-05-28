Ahmedabad: सिविल अस्पताल में गुप्त अंगदान, तीन को मिला नया जीवन

हालांकि उन्होंने महिला के अंगों का गुप्त दान किया है।युवावस्था में बेटी को खोने का गहरा दुख झेल रहे परिवार ने दुख की कठिन घड़ी में भी बड़ा दिल दिखाया। अस्पताल की काउंसिलिंग टीम ने परिवार को अंगदान का महत्व समझाया। परिवार ने अपनी पहचान छिपाकर गुप्तदान का मार्ग चुना और समाज के सामने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। यह महिला पिछले दिनों से बीमारी के चलते यहां भर्ती की गई थी, लेकिन काफी उपचार के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जिससे बुधवार को उसे ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया।