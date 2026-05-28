Ahmedabad: मित्रता का प्रस्ताव ठुकराने पर आरोपी ने सोशल मीडिया पर युवती को किया शर्मशार, दिल्ली से गिरफ्तार

साइबर क्राइम ब्रांच अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुमित शर्मा के पास से उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया है। उसकी जांच करने पर फोन में शिकायतकर्ता युवती की एआइ व अन्य एप की मदद से आपत्तिजनक अवस्था वाली 100 से ज्यादा मॉर्फ फोटो बनाने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं इसके मोबाइल फोन से युवती के ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्रिएट किए गए 8 से 10 फेक अकाउंट भी मिले हैं। इसने इंस्टाग्राम पर युवती के नाम की तीन फेक आईडी बनाई थी। उसमें युवती का फोटो अपलोड किया था। यूट्यूब पर भी युवती के नाम से फेक चैनल क्रिएट किया। आरोपी ने युवती के इंस्टा आईडी अकाउंट से ही युवती का फोटो लिया था, उसकी मां का फोटोग्राम भी लिया था। उसे एक एआइ एप के जरिए मॉर्फ किया और फिर उसका आपत्तिजनक फोटो व वीडियो तैयार कर उसे अलग-अलग फेक आइडी पर अपलोड कर दिया। यह ध्यान में आने पर परेशान हुई युवती ने साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।