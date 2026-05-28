Ahmedabad: किराए पर टैक्सी कर चोरी करने जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जांच में सामने आया कि इन आरोपियों और किशोर ने मिलकर चोरी की योजना बनाई। ये पकड़ में न आएं इसके लिए ऑनलाइन कैब सर्विस से कैब को बुक करके बंद मकान की रैकी करने के बाद मकान के आसपास पहुंचते थे। फिर वहां पर चोरी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि आरोपी फरानखान ,जब नाबालिग था तभी से वाहन चोरी का काम करता था। उसके बाद उसने उसके एक मित्रों का गिरोह बनाया। खुद उसका लीडर बना और शहर में सेंधमार चोरियों, वाहन चोरियों को अंजाम देने लगा। यह पहले बंद मकानों की रैकी करता है, उसके बाद मित्रों के साथ वहां जाकर चोरी को अंजाम देता है।