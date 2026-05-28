बंगाल की पिछली सरकार में होती थी घुसपैठ, हमारी सरकार आते ही खुद लौटने लगे घुसपैठिए: शाह

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाया है। इसी का परिणाम है कि आज देश के 80% भूभाग पर हमारी पार्टी (भाजपा) का शासन है। बंगाल चुनाव में सत्तासीन पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक मां गंगा के समग्र पथ पर भगवा लहरा रहा है। मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में दिन दूनी रात चौगुना विकास हो रहा है। गुजरात में मोदी की ओर से 25 साल पहले शुरू किया गया विकास का अभियान अब अपने चरम पर है।