कांगो से आए युवक में इबोला की आशंका, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती

Ebola: गुजरात में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अफ्रीकी देश कांगो से आए 37 वर्षीय युवक में इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में विशेष निगरानी में भर्ती कराया गया है। मरीज को पहले वडोदरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से बाद में बेहतर उपचार और निगरानी के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है। उधर मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मरीज के संपर्क में आए कुछ लोगों में बुखार की जानकारी मिली है।