पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इंग्लैंड का बड़ा फैसला, होर्मुज स्ट्रेट में सी-माइन हटाने के लिए भेजेगा स्पेशल मिलिट्री शिप

RFA Lyme Bay: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ऐसे नाजुक मौकों के बीच इंग्लैंड ने बेहद अहम फैसला लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई सी-माइन का पता लगाने और हटाने के लिए अपनी स्पेशल मिलिट्री शिप भेजने का निर्णय लिया है। यह ऑपरेशन आरएफए लाइम बे पर केंद्रीय है, जो कि ब्रिटिश नौसेना का एक सपोर्ट जहाज है। अब इसे माइन-हंटिंग ड्रोन और उन्हें हटाने वाली टीमों के लिए एक तैरते हुए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हाल ही में जिब्राल्टर से रवाना हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह स्वेज नहर से होते हुए फारस की खाड़ी की ओर बढ़ेगा।