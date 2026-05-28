चीन में हुआ रोड एक्सीडेंट, वैन और सेमी-ट्रेलर ट्रक की टक्कर में 13 लोगों की हुई मौत

चीन (China) के हेनान (Henan) प्रांत में आज, गुरुवार, 28 मई को एक भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया। तड़के सुबह नानयांग (Nanyang) शहर के पास G40 शंघाई-शीआन एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक वैन जो ओवरलोडेड थी ने आगे चल रहे एक सेमी-ट्रेलर ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वैन में 16 लोग सवार थे, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता सिर्फ 9 लोगों की थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों की शिनाख्त करने का काम किया जा रहा है और परिजनों को सूचना दी जा रही है।