अमेरिका ने ईरान पर लगाया नया प्रतिबंध, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को किया ब्लैकलिस्ट

अमेरिकी सरकार ने ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स (SDN) सूची में शामिल कर लिया है। यह प्राधिकरण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए बनाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी अवैध वसूली कर रहा था। वह ईरानी निर्देशों का पालन कर रहा था। अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद उन सभी संस्थानों को सख्त चेतावनी दी है, जो 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' का सहयोग करते हैं। अमेरिका ने कहा कि इस संस्था के साथ सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर भी प्रतिबंध लग सकता है।