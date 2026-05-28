अब ओमान भी ट्रंप के निशाने पर, जानिए उन 15 देशों की लिस्ट जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति दे चुके हैं तबाह करने की धमकी

Donald Trump Oman Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने आक्रामक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार ओमान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने ईरान के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें उड़ा देगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते और युद्धविराम को लेकर तनावपूर्ण बातचीत जारी है।