27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Trump on Iran Deal: ‘मुझे मिडटर्म चुनाव की परवाह नहीं’, ईरान के साथ परमाणु डील और युद्धविराम पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Trump on Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मिडटर्म चुनावों की चिंता नहीं है और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 28, 2026

Trump on Iran Deal

Trump on Iran Deal (AI Image)

Trump on Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें अमेरिका के मिडटर्म चुनावों की कोई परवाह नहीं है और वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होगा और इसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की तरह सभी के लिए खुला रखा जाएगा।

कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, “ईरान सोच रहा था कि वह मुझे इंतजार करवाकर मिडटर्म चुनाव तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे मिडटर्म की परवाह नहीं है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। मैं यह सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं।”

होर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और किसी भी देश को इस पर नियंत्रण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा, “यह सभी के लिए खुला रहेगा। कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। हम इसकी निगरानी करेंगे, लेकिन किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने जैसे बिंदु शामिल हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया है।

ओमान को भी दी चेतावनी

ट्रंप ने ओमान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वह होर्मुज से जुड़ी बातचीत में किसी प्रकार का अलग नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें ईरान या ओमान को इस अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण मिले।

ईरान से समझौते को लेकर अब भी मतभेद

हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि अभी तक बातचीत पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही है। ट्रंप ने कहा, “अब तक वे उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां हम संतुष्ट हों। लेकिन आखिरकार हम होंगे।”

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बातचीत विफल हुई तो अमेरिका “काम पूरा करने” के लिए तैयार है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार की नजरें होर्मुज पर

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में अमेरिका-ईरान तनाव और इस मार्ग को लेकर जारी विवाद का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास के न्योते पर साइप्रस पहुंचे जयशंकर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
विदेश
EAM S Jaishankar Cyprus Visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

28 May 2026 03:31 am

Hindi News / World / Trump on Iran Deal: ‘मुझे मिडटर्म चुनाव की परवाह नहीं’, ईरान के साथ परमाणु डील और युद्धविराम पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह फर्जी, होर्मुज और अमेरिकी सेना हटाने के दावे खारिज

White House on Iran Deal
विदेश

अब ओमान भी ट्रंप के निशाने पर, जानिए उन 15 देशों की लिस्ट जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति दे चुके हैं तबाह करने की धमकी

Donald Trump Oman Threat
विदेश

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास के न्योते पर साइप्रस पहुंचे जयशंकर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

EAM S Jaishankar Cyprus Visit
विदेश

अमेरिका से कहां फंस रही बात? रूस से ईरानी अधिकारी ने खुलकर बताया, हॉर्मुज को लेकर भी दिया बड़ा बयान

US Iran War Deal
विदेश

अमेरिका-ईरान के बाद शुरू होने वाला है एक और युद्ध? ताइवान में घुसे चीन के 9 फाइटर जेट, बढ़ी टेंशन

CHINA-TAIWAN CONFLICT (1)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.