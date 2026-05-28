Trump on Iran Deal: ‘मुझे मिडटर्म चुनाव की परवाह नहीं’, ईरान के साथ परमाणु डील और युद्धविराम पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Trump on Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें अमेरिका के मिडटर्म चुनावों की कोई परवाह नहीं है और वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होगा और इसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की तरह सभी के लिए खुला रखा जाएगा।