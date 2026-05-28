यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास के न्योते पर साइप्रस पहुंचे जयशंकर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

EAM S Jaishankar Cyprus Visit: विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार को यूरोपीय संघ (EU) के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए साइप्रस पहुंचे। उन्हें यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष और यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कैलास की ओर से इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था।