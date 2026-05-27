PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद मनोज तिवारी ने शेयर किया ऑटो में सफर का वीडियो, लोगों ने बताया एक्टिंग तो देने लगे सफाई

प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ऐसा कदम उठाया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। मनोज तिवारी दिल्ली की सड़कों पर ऑटो-रिक्शा में सफर करते नजर आए और उसका वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी के आह्वान पर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, वीडियो वायरल होते ही कुछ लोगों ने इसे सिर्फ दिखावा और पॉलिटिकल एक्टिंग बताया, जिसके बाद मनोज तिवारी को सफाई भी देनी पड़ी। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है।