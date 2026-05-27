AMCA: 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट निर्माण में TATA, L&T और भारत फोर्ज शामिल, सरकारी कंपनी HAL छूटी पीछे

AMCA: India Stealth Fighter Jet Project: भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट में पहली बार निजी कंपनियों को इतनी बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (Tata Advanced Systems), L&T–समूह और भारत फोर्ज-BEML समूह को चुना है। इस प्रक्रिया में सरकारी कंपनी HAL इसके पहले चरण की बोली में शामिल नहीं हुई है। यह पहली बार हो रहा है जब देश के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में निजी कंपनियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब तक फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण में HAL की भूमिका सबसे अहम रही है, लेकिन AMCA प्रोजेक्ट इसे बदलने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।