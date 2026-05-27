Multibagger Stocks: सिर्फ 7 दिन में 1 लाख के कर दिए 1.40 लाख रुपये, 1 साल में 178% रिटर्न, तेजी से भाग रहा Apollo Micro Systems का शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही का रिजल्ट पिछले हफ्ते ही जारी किया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 36.8 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यह सालाना आधार पर 163 फीसदी की तेजी है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 14 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का परिचालन से राजस्व चौथी तिमाही में 81 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 293.3 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 161.8 करोड़ रुपये रहा था।