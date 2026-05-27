27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Multibagger Stocks: सिर्फ 7 दिन में 1 लाख के कर दिए 1.40 लाख रुपये, 1 साल में 178% रिटर्न, तेजी से भाग रहा Apollo Micro Systems का शेयर

Apollo Micro Systems का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही इसमें अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 44 फीसदी रिटर्न दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 27, 2026

Apollo Micro Systems

Apollo Micro Systems के शेयर में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Multibagger Stocks News: शेयर बाजार में बड़ी उठा-पटक के बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं, जो अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा ही एक शेयर Apollo Micro Systems का है। यह शेयर सिर्फ 7 सेशंस में ही 40 फीसदी उछल गया है। कंपनी द्वारा चौथी तिमाही का रिजल्ट जारी करने के बाद से ही इसमें तेजी देखी जा रही है। बुधवार सुबह यह शेयर एनएसई पर 5 फीसदी उछलकर 433.80 रुपये पर पहुंच गया, जो 52 हफ्तों का उच्च स्तर है।

एक साल में दिया 178% रिटर्न

इस शेयर ने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यह शेयर 178 फीसदी उछल चुका है। पिछले एक महीने में इसने 44 फीसदी और साल 2026 में अब तक 57 फीसदी रिटर्न दिया है।

अवधिरिटर्न
पिछले 1 साल का रिटर्न178%
पिछले 1 महीने का रिटर्न44%
साल 2026 में अब तक का रिटर्न57%
पिछले 7 दिनों का रिटर्न40%

चौथी तिमाही में कैसा रहा रिजल्ट?

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही का रिजल्ट पिछले हफ्ते ही जारी किया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 36.8 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यह सालाना आधार पर 163 फीसदी की तेजी है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 14 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का परिचालन से राजस्व चौथी तिमाही में 81 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 293.3 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 161.8 करोड़ रुपये रहा था।

पूरे वित्त वर्ष में हुई अच्छी कमाई

31 मार्च 2026 को समाप्त हुए पूरे वित्त वर्ष में कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 90 फीसदी का इजाफा हुआ है, जिससे यह 107.4 करोड़ रुपये रहा। वहीं, परिचालन से आय 61 फीसदी बढ़कर 940.3 करोड़ रुपये हो गई।

एक और अधिग्रहण करेगी कंपनी

कंपनी के एमडी Baddam Karunakar Reddy ने वित्त वर्ष 2026 को कंपनी के लिए एक निर्णायक वर्ष बताया है। क्योंकि इस दौरान कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू और मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने FY26 में ADIPL के माध्यम से IDL एक्सप्लोसिव्स का सफल अधिग्रहण किया। UAV निर्माण के लिए DPIIT लाइसेंस प्राप्त किया और कंपनी को अपना पहला निर्यात ऑर्डर भी मिला। रेड्डी ने कहा कि एडीआईपीएल के माध्यम से एक और अधिग्रहण अगले वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले पूरा होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

International Stocks Investment: क्या है GIFT City जिससे विदेशी शेयरों में कर सकते है इन्वेस्ट? जानिए कैसे करता है यह काम
कारोबार
Gandhinagar GIFT City

खबर शेयर करें:

Published on:

27 May 2026 01:38 pm

Hindi News / Business / Multibagger Stocks: सिर्फ 7 दिन में 1 लाख के कर दिए 1.40 लाख रुपये, 1 साल में 178% रिटर्न, तेजी से भाग रहा Apollo Micro Systems का शेयर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Railway News: एक जून से ट्रेन में 20 का हो जाएगा 12 रुपये वाला समोसा, तेल-गैस की महंगाई का एक और असर

Food Prices at Railway Stations
कारोबार

रिपोर्ट में दावा- HDFC ने सरकारी एजेंसी को मार्केटिंग खर्च दिखा कर ब्याज के नाम पर दिए एक्स्ट्रा 45 करोड़

HDFC Bank Controversy
कारोबार

Byju’s के फाउंडर Raveendran को सिंगापुर की कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की जेल की सजा

Raveendran sentenced
कारोबार

Air India और IndiGo जून से अगस्त के बीच कर रहीं सैकड़ों फ्लाइट्स की कटौती, मुंबई और दिल्ली से जाने वाली कई उड़ानें होंगी रद्द

Air India Domestic Flight Cut
कारोबार

Crude Oil और Rupee के बाद एक और मोर्चे पर मुसीबत के बादल, El Nino से पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है असर

El Nino Effect
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.