Railway News: एक जून से ट्रेन में 20 का हो जाएगा 12 रुपये वाला समोसा, तेल-गैस की महंगाई का एक और असर

आलू वडा (1 पीस) 50 ग्राम ₹15

रगड़ा उसल प्लेट + 1 पाव 150 ग्राम ₹25

वेज समोसा (1 पीस) 50 ग्राम ₹20

पाव (1 पीस) 35 ग्राम ₹5

वेज सैंडविच + सॉस 125 ग्राम ₹35

वेज चीज सैंडविच + सॉस 190 ग्राम ₹45

वेज पफ / पैटीस 60 ग्राम ₹20

साबूदाना वडा (1 पीस) 40 ग्राम ₹20

ढोकला 100 ग्राम ₹25

सभी प्रकार के लड्डू 30 ग्राम ₹20

वेज फ्रैंकी 80 ग्राम ₹30

वेज चीज फ्रैंकी 150 ग्राम ₹45

सूखा भेल 100 ग्राम ₹25

चटनी भेल 150 ग्राम ₹30

पोहा नमकीन 100 ग्राम ₹20

प्लेन डोसा + चटनी + सांभर 60 ग्राम ₹25

मसाला डोसा + चटनी + सांभर 150 ग्राम ₹35

प्याज डोसा / उत्तपम + चटनी / सांभर 110 ग्राम ₹30

रवा डोसा / मसाला उत्तपम + चटनी + सांभर 150 ग्राम ₹35

रवा इडली + चटनी + सांभर (2 पीस) 60 ग्राम प्रत्येक ₹35

पाव भाजी (2 पाव) 150 ग्राम ₹50

दही वडा (2 पीस) 30 ग्राम प्रत्येक ₹35

वेज कटलेट (2 पीस) + सॉस / चटनी 50 ग्राम प्रत्येक ₹35

छोले पुरी 220 ग्राम ₹40

मेदू वडा + चटनी / सांभर (2 पीस) 50 ग्राम प्रत्येक ₹35

इडली सांभर / चटनी (2 पीस) 50 ग्राम प्रत्येक ₹30

चना दाल वडा + चटनी (2 पीस) 40 ग्राम प्रत्येक ₹35

ब्रेड पकोड़ा 80 ग्राम ₹25

प्याज पकोड़ा / मिक्स भजिया 80 ग्राम ₹25

मूंग भजिया 80 ग्राम ₹30