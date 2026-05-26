दामों की ‘आग’ में झुलसा बाजार: पेट्रोल ₹113 और डीजल ₹98 के पार, पंपों पर नो-स्टॉक के बोर्ड

पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बाद अब इसका असर सीधे बाजार और सप्लाई व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। औद्योगिक उपयोग के लिए संचालित कन्ज्यूमर पंपों पर तेल काफी महंगा पड़ने के कारण बड़ी फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों ने अब सामान्य उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाना शुरू कर दिया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन पंपों पर भी कम पेट्रोल-डीजल मिलने पर वे कई गाडि़यों में भरवाकर वापस निकालकर औद्योगिक काम चला रहे हे। इंडस्ट्रियल पंपों को पेट्रोल-डीजल 25 रुपए प्रति लीटर अधिक कीमत पर मिल रहा है, जबकि सामान्य पंपों पर यह 12 से 15 रुपए प्रति लीटर सस्ता पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी इकाइयां भी अब आम पंपों की ओर रुख कर रही हैं। इसका सीधा असर शहर के पेट्रोल पंपों पर बढ़ता ही जा रहा है, जहां अचानक डिमांड बढ़ने से स्टॉक जल्दी खत्म होने लगा है।