डिपो बंद रहने से कई पेट्रोल पंप ड्राई, बढ़ती जा रही परेशानी

पंप संचालकों का कहना है कि सप्लाई कम आने के कारण उन्हें स्टॉक बचाकर चलना पड़ रहा है। इसी वजह से कई जगह उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारी वाहनों और बड़े ट्रकों को डीजल देने से भी मना किया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं को बार-बार पंप बदलने पड़ रहे। रविवार को डिपो बंद रहने से हालात और अधिक बिगड़ गए। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो गया और ड्राई जैसी स्थिति बन गई। पंप संचालकों ने बताया कि पहले रविवार के लिए पहले से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब सप्लाई बाधित होने के कारण यह व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कई पंपों ने डीजल की बिक्री सीमित कर दी, जबकि कुछ ने बड़े वाहनों को साफ तौर पर मना कर दिया।