हद कर दी आपने : यूडीए 20 साल बाद भी तय नहीं कर सका रूपसागर का पेटा…खतरे में तालाब

रूपसागर तालाब के चारों ओर अब अतिक्रमण इस हद तक बढ़ चुका है कि यूडीए की ओर से लगाए लाल मुटाम तक गायब हो चुके हैं। तालाब के कैचमेंट एरिया में लगातार कब्जे हो रहे हैं और पानी की आवक वाले प्राकृतिक रास्तों पर दस-दस फीट तक मलबा डालकर भराव कर दिया गया है। चित्रकूटनगर की पहाड़ियों से आने वाला बरसाती पानी पहले सीधे रूपसागर तालाब में पहुंचता था, लेकिन अब अधिकांश रास्ते बंद हो चुके हैं। तालाब पेटे में कई लोगों ने बाउंड्रीवाल बना ली है तो कुछ ने मकानों के ढांचे तक खड़े कर दिए हैं। भूमाफिया खुलेआम भूखंडों के सौदे कर रहे हैं और बिना स्वीकृति निर्माण कार्य जारी है। स्थिति यह है कि आसपास आबादी बस चुकी है, लेकिन वहां आज तक पक्की सड़कें नहीं हैं। सीवर और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है।