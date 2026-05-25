Rajasthan Electricity : मीटर से छेड़छाड़ अब पड़ेगी महंगी, लगेगी भारी पेनल्टी, 1 जून से लागू होंगे नए नियम

नोडल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता की कार्रवाई में कई खाद्य उत्पाद अमानक पाए गए हैं। इनमें राजभोग आइसक्रीम (100 फीट रोड), यमुना दूध भंडार का पनीर, खजूरिया श्याम एंटरप्राइजेज की आइसक्रीम, न्यू श्री धर्मराज स्वीट्स की मावा बर्फी, श्री गणपति डेयरी का पनीर, आर.एम. कलाकंद वल्लभनगर तथा नाकोडा प्रोविजन स्टोर का सरसों का तेल शामिल है। इन सभी फर्मों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी किए गए है। वहीं तीन फर्मों के खिलाफ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में चालान पेश किए गए है। उन्होंने बताया कि कानून के तहत अनसेफ पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक तथा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।