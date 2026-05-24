Udaipur News : पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, चली ताबड़तोड़ गोलियां, क्षेत्र में फैली दहशत

तस्कर नाकाबंदी तोड़कर आगे निकल गए और खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। तस्करों ने पुलिस पर करीब आठ राउंड फायर किए। अचानक हुई इस फायरिंग के बाद पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन राउंड फायर किए। पुलिस की एक गोली तस्करों की एसयूवी के कांच पर जा लगी। । इसके बावजूद तस्कर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाते रहे। इसके बाद । रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर वाहन छोड़कर पहाड़ी रास्ते से रणकपुर के जंगलों की ओर भाग निकले।