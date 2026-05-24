Rajasthan: नाकाबंदी देख भागे तस्कर: 200 की रफ्तार में दौड़ती लग्जरी कार पलटी, दो क्विंटल डोडा पोस्त बरामद

Nagaur Drug Seizure Case : नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मूण्डवा थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए दो क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से एक लग्जरी कार और 15 हजार 500 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। बरामद अवैध डोडा पोस्त की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी अलाय निवासी सतीश गिला (25) पुत्र रामनिवास तथा गुड़ा भगवानदास निवासी देवेंद्र (25) पुत्र दुलाराम को गिरफ्तार किया है।