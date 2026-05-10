Jodhpur: तस्करों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दबोचा, 70 किलो डोडा पोस्त-लोडेड पिस्टल बरामद

पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 69 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। वहीं आरोपी चालक के कब्जे से एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंशीलाल बिश्नोई निवासी जालेली चम्पावता थाना डांगियावास और मांगीलाल बिश्नोई निवासी ओलवी थाना कापरड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी मादक पदार्थ तस्करी और अवैध हथियार रखने के मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से डोडा पोस्त और हथियारों की खरीद-फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है।