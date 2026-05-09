MD Drugs: राजस्थान में एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा वार, 100 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित रसायन जब्त, 5 गिरफ्तार

मामले की जांच झंवर थानाधिकारी प्रहलाद सिंह को सौंपी गई है। पुलिस टीम में एएसआई तनसुख तथा कॉन्स्टेबल अशोक और अमराराम शामिल थे। टीम को रामदेव विहार इलाके में एक मकान के बाहर फॉर्च्यूनर और बिना नंबर की कार खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने मकान में दबिश दी। पूछताछ के दौरान आरोपी घबरा गए और गलत नाम-पते बताने लगे। जब पुलिस ने पहचान पत्र मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद पांचों संदिग्धों को गाड़ियों सहित थाने लाया गया।