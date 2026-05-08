Crime News: राजस्थान में यहां जला हुआ मिला बछड़े का शव, आक्रोशित गोभक्तों ने किया विरोध

घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोग और गोभक्त मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं।