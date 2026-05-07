Jodhpur Weather: पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही जोधपुर में तेज गर्मी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी

गर्मी से बचाव करती युवतियां। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही सूर्यनगरी सहित संभाग के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने फिर से तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को दिनभर चटक धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। शहर का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा रहा।
सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का असर महसूस होने लगा था। हालांकि बीच-बीच में हवा चलने से कुछ राहत रही, लेकिन दोपहर तक तपिश काफी बढ़ गई। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई और लोग कूलर व एसी का सहारा लेने को मजबूर रहे। बाजारों और मुख्य मार्गों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम दिखाई दी। गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
शाम ढलने के बाद गर्मी के असर में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने जोधपुर संभाग में तेज धूलभरी हवाएं चलने तथा अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। कुछ स्थानों पर हीटवेव की स्थिति भी बन सकती है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद अब गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। इसका असर आने वाले दिनों में और अधिक देखने को मिलेगा। वहीं, लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।
साथ ही अधिक पानी पीने, धूप से बचाव करने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। शहर में बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कूलर, पंखे और एसी के लगातार उपयोग के कारण बिजली खपत में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग