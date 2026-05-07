Jodhpur Weather: पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही जोधपुर में तेज गर्मी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी

सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का असर महसूस होने लगा था। हालांकि बीच-बीच में हवा चलने से कुछ राहत रही, लेकिन दोपहर तक तपिश काफी बढ़ गई। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई और लोग कूलर व एसी का सहारा लेने को मजबूर रहे। बाजारों और मुख्य मार्गों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम दिखाई दी। गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।