जोधपुर का युवक सऊदी अरब की जेल में बंद, शेख ने पासपोर्ट छीना, गया था मजदूरी करने

परिजनों के अनुसार, अमरपुरा गांव निवासी ओमाराम पुत्र आदुराम को जिस शेख के पास काम मिला, वहां उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। शेख ने न तो वेतन दिया और न ही पासपोर्ट लौटाया। मजबूरी में उसने अपने रिश्तेदार राजूराम (सोमेसर) से संपर्क किया और कुछ समय तक बिना वैध वीजा के काम करता रहा।