Rajasthan: राजस्थान के इस दिग्गज BJP नेता ने बंगाल में ढाया ‘कहर’! 28 में से 26 सीटें जीताकर उड़ाए विरोधियों के होश

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद, गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति से मिला यह ऐतिहासिक बहुमत भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक और सपने के साकार होने के समान है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, बंगाल में पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, महामंत्री सुनील बंसल के साथ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को भी जीत का श्रेय दिया। गौरतलब है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले शेखावत ने भाजपा की जीत को लेकर पूरा विश्वास जताया था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और आम जनता ने इसके लिए मन बना लिया है।