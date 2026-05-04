Jodhpur: बड़े भाई की शादी की रौनक खत्म होते ही छा गया सन्नाटा, अग्निवीर ने घर में फंदा लगाकर दी जान

शादी समारोह खत्म होने के बाद 29 अप्रेल को अग्निवीर सुनील तनाव में दिखा तो उसे दवा दी गई। दो-तीन दिन तक उसने लगातार दवा ली। एक मई को उसने अपने घर में फंदा लगा लिया। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली, वे उसे आर्मी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बड़े भाई दिनेश की रिपोर्ट पर करवड़ थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। मृतक सुनील दो साल पहले सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था। वह अविवाहित था। बताया जा रहा है कि वह छुट्टी के दौरान भी परेशान नजर आ रहा था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।