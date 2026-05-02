भीलवाड़ा के कारोई थाने में ASI ने की आत्महत्या, रात को साथ में खाना खाया और सुबह फंदे पर मिला शव

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आला अधिकारियों में शोक की लहर छा गई। मिली जानकारी के अनुसार, एएसआई विष्णु कुमार ने शुक्रवार की रात को अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मेस में बैठकर सामान्य रूप से भोजन किया था। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और उनके व्यवहार में किसी भी तरह का तनाव नजर नहीं आया।