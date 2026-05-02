2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर: इंजेक्शन लगाते ही लड़की की तड़प-तड़पकर मौत, पिता ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में PHC मांडवा में इंजेक्शन लगने के बाद 18 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। खांसी-जुकाम के इलाज के लिए गई थी। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया और 1 करोड़ मुआवजा व नौकरी की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

May 02, 2026

Udaipur Young Woman Dies After Injection at PHC Had Gone for Cough and Cold Treatment

मृतका आरती (पत्रिका फोटो)

कोटड़ा (उदयपुर): खांसी जुकाम होने पर शुक्रवार को इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंची एक लड़की को चिकित्सा कर्मी द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक लड़की की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया।

बता दें कि मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सा कर्मी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, बीएपी पार्टी ने शव को मोर्चरी रखवाकर हंगामा करते हुए एक करोड़ का मुआवजा और नौकरी की मांग कर दी।

कहां का है मामला?

मामला मांडवा थाना क्षेत्र के कोदरमाल गांव का है। जहां शुक्रवार दोपहर माता-पिता के साथ आरती पुत्री इस्ताराम बुंबरिया उम्र 18 को खांसी जुकाम होने पर इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांडवा पहुंची। जहां चिकित्सा कर्मी ने बिना जांच के ही आरती को इंजेक्शन लगा दिया, कुछ ही देर बाद आरती की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उपचार के लिए परिजन उप जिला चिकित्सालय कोटड़ा लेकर पहुंचे। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया।

उक्त घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चिकित्सा कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, ग्रामीणों ने डेड बॉडी को मुर्दाघर में रखवाकर हंगामा दिया और घटना की जानकारी मिलते ही बीएपी पार्टी के लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे और आरती की मौत के बाद एक करोड़ का मुआवजा और घर के सदस्य को नौकरी की मांग की।

देर शाम होने से परिजनों और चिकित्सा कर्मियों के बीच मुआवजा की मांग पर हुई वार्ता सफल नहीं होने से अब शनिवार को फिर वार्ता होगी, उसके बाद ही पोस्टमॉर्टम होगा।

खांसी जुकाम होने पर बिना जांच के ही चिकित्सा कर्मी ने इंजेक्शन लगा दिया। हमारे सामने ही बेटी की तड़प-तड़पकर कर मौत हुई है। चिकित्सा कर्मी पर हत्या का मामला दर्ज हो।
-ईस्थाराम, पिता

मौके पर फिलहाल शांति है। आज चिकित्सा विभाग और परिजनों के बीच आपसी सुलह होने के बाद ही पोस्टमॉर्टम होगा।'
-चंद्रपाल सिंह, थानाधिकारी मांडवा

ये भी पढ़ें

नाबालिग लड़के से कुकर्म का प्रयास, बंधक बनाया और निर्वस्त्र कर नचाया, भाई का वीडियो देख उड़े बहन के होश
चूरू
Rajasthan Minor Boy Assault Attempt in Sardarshahar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 May 2026 08:01 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर: इंजेक्शन लगाते ही लड़की की तड़प-तड़पकर मौत, पिता ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश में अवैध शराब की होगी रोकथाम, विशेष अभियान आज से

आबकारी विभाग ने प्रदेश में अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध शराब निर्माण, भण्डारण, परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान शुक्रवार से शुरू कर दिया।
उदयपुर

वैश्विक संकट की पहली गाज मजदूरों पर, उदयपुर के फेल्सपार उद्योग में सन्नाटा, 1500 से अधिक बेरोजगार

मंदी या वैश्विक संकट में छंटनी का पहला शिकार मजदूर ही बनता है। उदयपुर के गुडली इंडस्ट्रियल एरिया सहित आसपास में यही स्थिति देखने को मिल रही है।
उदयपुर

Dhanraj Joshi Death : राजस्थान के मशहूर भजन गायक धनराज जोशी की सड़क हादसे में मौत, मेवाड़ में शोक की लहर

Famous Rajasthani Bhajan singer Dhanraj Joshi car overturned tragic death on the spot
उदयपुर

Rajasthan : उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विवि में गिलहरी का आतंक, 20 लोगों को काटा, दहशत में छात्र-छात्राएं व स्टाफ

Udaipurs Mohanlal Sukhadia University Squirrel terror 20 people were bitten Students and staff in panic
उदयपुर

‘खाने का हिसाब’ कर दिया! पूर्व विधायक मांगीलाल जोशी के समर्थकों ने 5111 रुपए ट्रांसफर कर उड़ा दिया माहौल

Udaipur BJP Feud Turns
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.