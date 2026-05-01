प्रदेश में अवैध शराब की होगी रोकथाम, विशेष अभियान आज से

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाली अवैध शराब की बिक्री और संग्रहण की सूचना जुटाई जाएगी। टोल नाकों व संभावित मार्गों पर निगरानी रखते हुए आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश में संबंधित कलक्टर और एसपी से तालमेल बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आने वाले स्प्रिट टेंकर्स पर विशेष निगरानी रखते हुए सील सही रूप से लगी होने की जांच की जाएगी।