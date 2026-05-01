वैश्विक संकट की पहली गाज मजदूरों पर, उदयपुर के फेल्सपार उद्योग में सन्नाटा, 1500 से अधिक बेरोजगार

राहत पैकेज और नीतिगत बदलाव की मांग



जब भी कोई वैश्विक या प्राकृतिक संकट आता है तो सबसे कमजोर कड़ी यानी मजदूर पर ही गाज गिरती है। कोरोना काल के बाद यह दूसरा बड़ा संकट है। जिस तरह कोरोना काल में आर्थिक मदद दी थी, उसी तर्ज पर इन बेरोजगार श्रमिकों के लिए तुरंत राहत पैकेज जारी किया जाए। नए लेबर कोड जैसे कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि ये श्रमिकों को सुरक्षा देने के बजाय और अधिक असुरक्षित बना रहे हैं। देश की जीडीपी में योगदान देने वाले इन हाथों को आज पसीने की सही कीमत और संरक्षण की दरकार है।