कौन थे निर्गुणी भजनों के बेताज बादशाह धनराज जोशी? नींद की झपकी बनी काल, मौत से पहले के वो आखिरी शब्द

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बड़वाई निवासी धनराज जोशी हल्दीघाटी के पास एक भजन संध्या कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर घर लौट रहे थे। माना जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई, इससे यह भीषण हादसा हुआ। सूचना मिलते ही हाइवे एंबुलेंस ने उन्हें डबोक चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डबोक थाना पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।