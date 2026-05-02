Chomu: सरकारी नौकरी का पहला दिन बना जिंदगी का आखिरी दिन, पति के साथ ज्वाइनिंग के लिए जा रही पत्नी की दर्दनाक मौत

इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रेलर चालक वाहन को मौके से तेज गति से भगाकर ले जाने लगा, लेकिन मौके पर जमा लोगों ने उसका पीछा कर पुलिस थाने के पास पकड़ लिया, लेकिन ट्रेलर चालक मौका देखकर वाहन को थाने के सामने छोड़कर भाग छूटा। इस दौरान पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।