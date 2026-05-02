Jaipur Crime: मंदिर के सुरक्षाकर्मी की शर्मनाक हरकत, स्कूल जा रही बच्चियों को रास्ते में रोका, मोबाइल में दिखाए अश्लील वीडियो

इधर, हत्या कर शव आमेर स्थित मावठा सरोवर में फेंकने के मामले में विशिष्ट न्यायालय (एससी-एसटी कोर्ट) जयपुर महानगर द्वितीय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अमित कुमार उर्फ गोलू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि खोह-नागोरियान निवासी पीड़िता 1 मार्च 2015 को घर से लापता हो गई थी। उसके भाई ने 3 मार्च को गुमशुदगी दर्ज करवाई, जिसके बाद 8 मार्च को आमेर के मावठा सरोवर में उसका शव बरामद हुआ।