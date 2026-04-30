Rajasthan Crime: शादी का झांसा देकर इंदौर की महिला से रेप, अश्लील वीडियो बनाए; वायरल करने की दी धमकी

जनवरी 2026 में पीड़िता को पता चला कि युवक ने दिसम्बर 2025 में अन्य युवती से शादी कर ली है। उसने बताया कि युवक ने 8 फरवरी को इंदौर आकर उसे समझाया कि माता-पिता ने जबरन शादी करवाई है और वह पत्नी को तलाक देकर उसके साथ रहेगा। लेकिन 27 मार्च को उसकी पत्नी ने उसे और उसकी बेटी को युवक के बनाए अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर भेज दिए।