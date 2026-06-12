Ajmer Accident: नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवतियों सहित तीन की मौत

इसी दौरान एक कार की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अजमेर के झड़वासा निवासी सम्राट नायक, किटाप निवासी अर्चना जांगिड़ और शिवानी तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।