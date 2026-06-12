Ajmer Accident: नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवतियों सहित तीन की मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
अजमेर। जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। हादसे में दो युवतियों और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल है।पुलिस के अनुसार बाइक सवार तीनों युवक-युवतियां राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे।
इसी दौरान एक कार की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अजमेर के झड़वासा निवासी सम्राट नायक, किटाप निवासी अर्चना जांगिड़ और शिवानी तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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