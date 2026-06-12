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Ajmer Accident: नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवतियों सहित तीन की मौत

Ajmer Car-Bike Accident: अजमेर के बांदनवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में दो युवतियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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अजमेर

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Rakesh Mishra

Jun 12, 2026

Ajmer Car-Bike Accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

अजमेर। जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। हादसे में दो युवतियों और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल है।पुलिस के अनुसार बाइक सवार तीनों युवक-युवतियां राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे।

इसी दौरान एक कार की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अजमेर के झड़वासा निवासी सम्राट नायक, किटाप निवासी अर्चना जांगिड़ और शिवानी तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

12 Jun 2026 07:57 pm

Published on:

12 Jun 2026 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Accident: नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवतियों सहित तीन की मौत

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