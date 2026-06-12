Bharatpur: नगर पालिका में हाई-वोल्टेज ड्रामा, विधायक ऋतु बनावत-ईओ में तीखी तकरार, CM भजनलाल शर्मा तक पहुंचा मामला

दूसरी ओर निवर्तमान पार्षद प्रबल कुमार शर्मा ने भी अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर विधायक कोटे से लगाए गए करीब 20 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरों और लगभग 10 लाख रुपए की एलईडी रोड लाइटों की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिकांश कैमरे बंद पड़े हैं और कई रोड लाइटें खराब हो चुकी हैं, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अर्जुन दमदमा भी पिछले माह 29 तारीख को सफाई टेंडरों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने प्रधानमंत्री द्वारा डीजल बचाने की अपील का हवाला देते हुए ईओ के सरकारी वाहन से प्रतिदिन भरतपुर आने-जाने के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई।