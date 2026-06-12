Gangapur City: भीड़ के चलते नहीं बंद हो पाया रेलवे फाटक, ट्रैक पर नाचने लगे युवा, आधे घंटे तक रुकी रही मालगाड़ी

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली-मुंबई रेलवे मार्ग पर पीलोदा रेलवे स्टेशन फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर लोग जुट गए। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। जीआरपी के अनुसार मृतक की पहचान हरिओम छीपी (50) पुत्र कैलाश छीपी निवासी वजीरपुर के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि हरिओम रोजगार की तलाश में बाहर गए थे। पीलोदा स्टेशन फाटक के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली से गंगापुर की तरफ आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए।