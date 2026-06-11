Jodhpur: लूणी विधानसभा क्षेत्र में जल संकट, ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, महिलाओं ने फोड़े मटके

प्रदर्शन में शामिल महिलाएं लूणी विधायक जोगाराम पटेल पर जमकर बरसीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भरपूर पानी देने का वादा किया था, लेकिन विधायक बनते ही वे अपना वादा भूल गए। महिलाओं का कहना है कि पानी का निजी टैंकर काफी महंगा मिलता है और बार-बार उससे पानी मंगवाना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता लोग अपने एसी कमरे में बैठे रहते हैं, ऐसे में उन्हें ग्रामीणों की पीड़ा नजर नहीं आती है। इस दौरान महिलाओं और युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में जल संकट ने आमजन का जीवन मुश्किल बना दिया है।